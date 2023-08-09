Эколог объяснил нашествие саранчи в Астраханской области

Нашествия саранчи происходят регулярно с давних времен, а всплески количества вредителей связаны с изменением климата, уничтожением природной среды и уменьшением биоразнообразия. Об этом в разговоре с «Известиями» 9 августа рассказал координатор программы экологизации промышленности Центра охраны дикой природы Игорь Шкрадюк.

«Особенность сложных неравновесных систем, таких как биоценозы, в том, что время от времени бывают всплески численности отдельных живых организмов. В математике это хорошо описано в моделях «хищник – жертва». Однако изменения климата, уничтожение природной среды и уменьшение биоразнообразия приводят к усилению этих эффектов», — отметил Шкрадюк.

По его словам, особенно важен такой фактор, как уничтожение биоразнообразия.

«Когда есть очень много видов, то они занимают отдельные ниши и не выходят за их пределы. Если какой-то вид вымирает, то его место занимают другие. Так, например, увеличивается количество мышей, крыс или клещей и других быстроразмножающихся организмов, в данном случае саранчи. Упрощение биоразнообразия приводит к росту общей нестабильности системы. В том числе к чрезвычайному всплеску количества вредителей», — объяснил эколог.

Он отметил, что саранча угрожает всему, что растет, — и сельскохозяйственным посевам, и тому, чем питаются животные.

«Она наносит удар по всей остальной экосистеме. Но живая природа за миллионы лет эволюции приспособилась к этим всплескам, а человек с его сельским хозяйством нет. Нашествие будет продолжаться несколько недель, пока саранча всё не съест, а потом она улетит», — подытожил специалист.

Накануне в СМИ начало распространяться видео, снятое в поселке Лиман Астраханской области, на котором видно, как плотные тучи из насекомых заполонили небо над поселком.

В конце июля режим чрезвычайной ситуации ввели в Светлинском районе Оренбургской области из-за нашествия саранчи. Как сообщалось, на тот момент вредитель уничтожил более 1,3 тыс. га посевов зерновых культур и сенокосов.