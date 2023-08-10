В России в два раза выросло производство мороженого

Производство мороженного в России во II квартале выросло до 188 млн кг, в то время как в I квартале этот показатель составлял 99,53 млн кг, сообщили аналитики государственной системы маркировки «Честный знак» 10 августа.

По их оценкам, увеличение объемов производства на 27% произошло и по отношению к аналогичному периоду прошлого года. Тогда во II квартале в стране произвели 148 млн кг лакомства.

«Лето 2023 года значительно более теплое, что влечет и более высокий спрос в отличие от нетипично холодного лета 2022 года. За спросом же следует и рост производства. Еще одним фактором послужила стабилизация цен на упаковку и путей ее поставок. Кроме того, в этом году снизились цены на сырое молоко, что повлекло за собой желание производителей сделать запасы продукции с высоким сроком хранения», — пояснил «Известиям» замгендиректора ЦРПТ (оператор государственной системы маркировки «Честный знак») Реваз Юсупов.

Наибольшие объемы производства мороженого в II кварте 2023 года отмечены в Центральном (33%) и Приволжском (21%) федеральных округах. Наименьшие — в Северо-Кавказском (2,3%) и Дальневосточном (1,5%) федеральных округах. Все регионы РФ нарастили объем локального производства минимум в два раза, что обусловлено подготовкой к летнему сезону, добавили эксперты.

При этом изменилась и структура производства мороженого. В числе форматов производимого мороженого выделяются четыре крупных группы: вафельные стаканчики, эскимо на палочке, вафельный рожок и прочие. С начала 2023 года отмечена тенденция к увеличению производства мороженого в вафельном стаканчике. Однако по результатам II квартала 2023 года доля внутреннего предложения этого вида упаковки составила 40%, тогда как в аналогичном периоде прошлого года она составляла 43%. Снизилась и доля производства эскимо в общем объеме — с 27 до 25%. Выросли при этом доля рожков — на 12%, до 13%, и прочего мороженого — с 18 до 22%.

Средняя цена на мороженое в России во II квартале 2023 года составила 635 рублей за 1 кг.

20 июня кандидат медицинских наук, врач-гастроэнтеролог лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух рассказала, что предпочтение лучше отдать фруктовому льду и сорбету. Чтобы не заболеть, она рекомендовала в жару есть мороженое небольшими кусочками и запивать напитками комнатной температуры — домашними компотами, морсами или чаем. По ее словам, это поможет снизить риск развития тонзиллита.