Гастроэнтеролог дала рекомендации по выбору мороженого в жару

Мороженое — самый популярный летний десерт и перед покупателями часто стоит выбор, какое выбрать. В этой связи предпочтение лучше отдать фруктовому льду и сорбету, рассказала 20 июня кандидат медицинских наук, врач-гастроэнтеролог лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух.

По словам эксперта, фруктовый лед — один из самых низкокалорийных холодных десертов. Он содержит всего около 110–130 ккал на 100 г, богат витаминами и хорошо утоляет жажду в жару.

«Однако, выбирая фруктовый лед в магазине, полезно изучить его ингредиенты. Оптимально, если в составе есть натуральный фруктовый сок или фруктовое пюре, минимум красителей и усилителей вкуса», — сказала Кашух «Газете.Ru».

Еще одной хорошей и более безопасной для здоровья альтернативой врач назвала сорбет.

При этом если вес в норме, то порция пломбира один раз в день тоже не повредит, считает она. Но если массу тела или жирность пищи по состоянию здоровья нужно снижать, то от мороженого на основе молока и сливок лучше отказаться в пользу менее калорийных продуктов. Кроме того, реже стоит употреблять лакомство со всевозможными наполнителями, особенно если есть склонность к аллергии.

Чтобы не заболеть, врач рекомендовала в жару есть мороженое небольшими кусочками и запивать напитками комнатной температуры — домашними компотами, морсами или чаем. Это поможет снизить риск развития тонзиллита.

Ранее в этом месяце заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная предупредила, что мороженое может спровоцировать осложнения у людей с больным горлом. Она отметила, что холодные десерты могут быть особенно опасны при наличии ангины.