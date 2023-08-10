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Наводить мосты: какой окажется ролевая игра Atlas Fallen

Новая RPG должна стать менее линейной и более открытой для исследований игроками
Фото: focus-entmt
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Немецкая студия Deck13, известная по играм The Surge и Lords of the Fallen, 10 августа выпускает экшен-RPG Atlas Fallen («Атлас Фоллен»). По сравнению с предыдущими играми студии в этом проекте используется менее линейный подход, что делает ее более открытой для исследования каждого отдельного региона. Игрокам предстоит настроить персонажа индивидуально под себя, используя уникальный набор навыков. Каждый раздел имеет несколько дополнительных параметров. Основным инструментом атаки и обороны игрока в Atlas Fallen выступает перчатка, которая затем дополняется двумя основными элементами обороны. Подробнее о геймплее, системных требованиях и доступных платформах — в материале «Известий».

Песочное противостояние

Игровой процесс разворачивается в мире, населенном тысячами монстров, с которыми пользователям предстоит сражаться. Официальное описание тайтла гласит: «У песка есть воспоминания о нашем прошлом, когда еще боги ходили по этому миру. И наш герой стоял среди них. Но тщеславие богов росло. В дальнейшей борьбе мы были порабощены. От прошлого остались только воспоминания, они здесь, в песке, в руинах разбитого мира». Лор сосредоточен на божественном и человеческом противостоянии, в ходе которого бог солнца Телос терроризирует местных жителей, поэтому, чтобы его победить, главному герою предстоит сложный путь.

игра
Фото: focus-entmt

Отличительной чертой Atlas Fallen является то, что игра предлагает пользователям кооперативный режим, что подразумевает под собой возможность играть со своими друзьями. Монстры и боссы, с которыми сражаются игроки на протяжении всей игры будут препятствовать прохождению, но если пользователю удастся победить врага, то после его смерти могут остаться ценные предметы и артефакты. Завораживающие эффекты песка, дальность обзора и общий вид мира делают эту игру визуально привлекательной.

Особенности игрового процесса

«Атлас Фоллен» продемонстрирует геймерам многообразный открытый мир и территории для исследования. «Уровни больше не представляют собой лабиринты с оптимальным путем, вместо этого они дают обширные области, где игроки могут свободно выбирать, чем заняться дальше», рассказал креативный директор Atlas Fallen Яном Клозе. В процессе игры пользователи могут пополнять свои ресурсы и собирать различные артефакты, которые помогут в бою. Atlas Fallen сосредоточен вокруг персонажа, который завладел волшебной перчаткой, важной частью экипировки, занимающей центральное место в постапокалиптической истории. Внутри перчатки живет мощная и таинственная сущность — Ньяал. Волшебная перчатка гарантирует, что герой станет единым целым с песком и сможет кататься по нему, словно серфер по волнам.

игра
Фото: focus-entmt

Перчатка в Atlas Fallen будет основным источником силы и главным элементом наступательного снаряжения, которое позволит игрокам феерично управлять песком, строить из него мосты и создавать оружие. Эту функцию можно сравнить с механикой улучшений и прогресса в играх Metroidvania, где способности зарабатываются с прогрессом. Помимо перчатки персонаж вооружен молотом, мечом и своим кулаком. Использовать элементы сопротивления и сражения стоит исходя из сложившейся боевой ситуации.

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Во время прохождения игроки будут находить всё больше и больше эссенциальных камней, которые можно внедрить в устройство волшебной перчатки. Всего доступно три навыка, которые сами по себе также разделены на подуровни. На каждом уровне игрок может разместить один активный и три пассивных навыка, но перед этим необходимо разблокировать для них слоты. Движение — одна из лучших частей Atlas Fallen, которая предоставляет пользователям множество способов перемещения по постапокалиптическому миру. Например, способность «Подъем» позволит поднимать из песка платформы и другие закопанные достопримечательности, а «Воздушный рывок» создаст дополнительный толчок вперед в воздухе.

Игра
Фото: focus-entmt

По мере выполнения базовых боевых атак у игроков наполняется шкала «Импульс», что в итоге способствует открытию новых способностей персонажа и повышает урон от его ударов. Это особенно полезно при встрече с выносливым противником. Сама боевая система довольно классическая: можно выполнять стандартные и дополнительные атаки при помощи двух элементов, а в обороне уклоняться от входящих атак, либо парировать их замораживая противника. Essence Stones — шкала, разделенная на несколько слотов разного уровня, они предоставляют ряд бонусов в процессе прохождения. В дальнейшем это также можно использовать для развития и улучшения игрового персонажа. По словам разработчиков, игра сочетает в себе некоторые черты God of War и Horizon.

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Системные требования

В Atlas Fallen будут доступны русский интерфейс и субтитры, озвучка на английском и немецком, но наверняка через некоторое время после релиза сторонние разработчики запустят локальные русификаторы. Для установки фэнтезийной RPG на портативный компьютер потребуется:

— ОС: Windows 10 64 бит;

— процессор: Intel Core i5-6600K или AMD Ryzen 3 1200;

— оперативная память: 8 Гб;

— видеокарта: 4 Гб VRAM, GTX 1050 Ti илиRX 470;

— место на диске: 35 Гб.

Игра
Фото: focus-entmt

Игровой тест сеттинга состоялся 12 сентября прошлого года и продлится вплоть до декабря. В основном в нем принимали участие геймеры, проживающие на территории Германии и обладающие возможностью приехать в студию Франкфурта. Игроки с возможность раннего доступа оценили сеттинг достаточно высоко. Пользователь веб-сайта IGN с ником MrsDump511 пишет: «Бой выглядит действительно хорошо. Рад, что всё больше разработчиков понимают, что игры с открытым миром выглядят выигрышнее остальных благодаря динамичной системе передвижения». Противоположное мнение о грядущем релизе высказал пользователь nindie-yo: «Всё еще выглядит как игра, созданная ИИ (искусственным интеллектом. — Ред.), очень размытые характеристики и сюжетные детали».

Платформы, на которых будет доступна Atlas Fallen: PC, Play Station 5, Xbox series S/X. Такой перечень обусловлен решением разработчиков сохранить максимальное качество графики. Пока не известно, решат ли создатели расширить выпуск и на устройства, вышедшие раньше.

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