Бей в «Корень»: шутер Remnant II отправляет геймеров в иные миры

Сиквел хита Remnant: From the Ashes позволяет вооружиться огнестрелами, посетить иные миры и одолеть местных чудовищ. Новинку уже тепло приняли геймеры и критики, но не обошлось без скандалов — многие жалуются на оптимизацию. Проще говоря: игра глючит на всех платформах, из-за этого проходить иногда тяжело и неприятно. Remnant II официально доступен пользователям из России с полноценной озвучкой и субтитрами. «Известия» поиграли в шутер и сразились с внеземными монстрами.

Дойти до базы

Релиз — прямой сиквел хита Remnant: From the Ashes, вышедшего в 2019-м году. События разворачиваются на постапокалиптической Земле спустя несколько десятилетий после финала оригинальной игры . По сюжету первой части, человечество нашло способ посещать другие миры и вселенные, но своими экспериментами люди привлекли внимание орды чудовищ, называемых «корни » (от англ. Root). Монстры устроили полный хаос на планете, и население пыталось разобраться с захватчиками. Это удалось, но отголоски угрозы продолжают досаждать выжившим до сих пор.

В новой части дела у человечества идут неважно: выживать в полуразрушенном мире, наполненном остатками чудовищной орды, не так уж просто. Придется примерить на себя роль безымянного бродяги, который пытается отыскать легендарное Убежище 13 (одно из ключевых мест оригинальной игры). Чуть не лишившись жизни, он добирается до базы, но расслабиться не получается: лидер поселения активирует гигантский камень, способный открывать путь в другие миры. При неясных обстоятельствах одну из местных девушек, которая спасла жизнь главному герою, затягивает в портал. Вместе с ней пропадает и игровой персонаж. Теперь геймерам предстоит найти девушку и не потерять жизнь в неизведанных вселенных, наполненных опасными существами.

В новинке по-прежнему есть архетипы персонажей: боец, медик, кинолог и стрелок. Каждый обладает уникальными способностями: боец, например, создает силовые волны и может вернуться в строй после смертельных ранений. В Remnant II уйма разных видов оружия, начиная от винтовок и дробовиков и заканчивая двуручными мечами-пилами и булавами, которые наносят сокрушительный урон в ближнем бою. Каждый геймер сможет найти стиль игры по душе.

Оригинальный проект, как и сиквел, тоже получил положительные отзывы критиков. Было продано более 3 млн копий Remnant: From the Ashes. На фоне успеха других релизов цифра может показаться не слишком большой, но стоит учитывать, что это был экспериментальный проект. А новинка уже вовсю гремит в геймерском сообществе и может быстро побить рекорд.

Фото: GUNFIRE GAMES

Сравнения и совпадения

Отличительная особенность серии Remnant — процедурная генерация миров. То есть каждый отдельный мир или уровень по-своему уникален и меняется от прохождения к прохождению. Но если в первой части варьировались структуры локаций и точки появления врагов, то в сиквеле эту фишку выкрутили на максимум. Случайными стали эстетика регионов (например, один мир напоминает жуткий лес, а другой — футуристическую лабораторию), боссы, неигровые персонажи и задания, которые они дают. В сущности, каждое прохождение предлагает игрокам новый опыт. А на неспешное и методичное исследование зон геймеров подталкивают полезные ресурсы, разбросанные по разным местам.

Конечно, эти бесконечные миры можно осваивать одному, но лучше это делать в компании друзей, что становится особенно заметно по мере прохождения. В начале врагов можно уложить с одного-двух ударов или выстрелов, но уже на первой серьезной вылазке орды чудовищ не дают игрокам спуску и не прощают ошибо к: сделал пару лишних движений или не успел увернуться от атаки — и вот ты уже зажат в углу и стремительно теряешь драгоценное здоровье.

Многие геймеры сравнивали первый Remnant с другой культовой франшизой Dark Souls (она тоже отличается сложным геймплеем и тяжелыми боями), только с пушками. Совпадений действительно много — начиная от закрученного сюжета и заканчивая непростой, но увлекательной системой боя. Новинку тоже хочется сравнить с «Темными душами», но клонами ни оригинал, ни сиквел назвать нельзя.

Фото: GUNFIRE GAMES

Remnant II не такая сложная игра, как Dark Souls, но начинающим геймерам влиться в нее будет непросто. Разработчики прямо на это намекают уже в первые полчаса игры: начальный обучающий босс, Корневой богомол, требует быстрой реакции и определенной стратегии, в противном случае он быстро положит конец прохождению и отправит игрока на контрольную точку.

Работа над ошибками

В целом игроков проект порадовал: в онлайн-магазине Steam уже оставили почти 6 тыс. рецензий, 81% из них положительные. Многие хвалят систему боя: стрельба ощущается комфортно, враги разнообразные, звук и музыка детально проработаны, а случайная генерация локаций не дает заскучать.

Но без скандалов не обошлось, и, по словам геймеров, у Remnant II есть один большой недостаток — слабая оптимизация и неважная работоспособность даже на современных компьютерах и консолях. Игра иногда подтормаживает, картинка становится менее плавной, а некоторые функции сбоят . «Известия» тоже столкнулись с этими проблемами во время прохождения (например, игровые объекты не всегда сразу загружались, а тени порой пропадали), но это не было критично.

Фото: GUNFIRE GAMES ​

Разработчики из Gunfire Games 28 июля опубликовали официальное заявление, в котором отблагодарили пользователей за положительные отзывы и извинились за недочеты. Часть критических ошибок уже исправлена, продолжаются работы по оптимизации проекта.

Компьютерная версия Remnant II уже несколько дней держится в тройке лидеров продаж на платформе Steam, а пиковое количество единовременных игроков составило более 80 тыс. человек, и создатели проекта заинтересованы в его качестве и дальнейшем продвижении.