Эксперт дала советы по выбору рюкзака для первоклассника

Выбор рюкзака для школьника — это не просто сочетание цветовой палитры и принта любимого героя мультфильма будущего хозяина. От выбора этого атрибута зависит удобство и даже здоровье ребенка. Эксперт онлайн-гипермаркета «ВсеИнструменты.ру» Юлия Мешалкина 11 августа рассказала «Известиям», какие параметры нужно учитывать при выборе портфеля и как не допустить ошибок при покупке.

Так, родители при выборе ранца могут ориентироваться на следующие характеристики: желательно, чтобы вес не превышал 1,5 кг; внутрь должен легко помещаться альбом формата А4 и папка для труда; хорошо, если есть сетчатые вставки, благодаря которым спина будет меньше потеть; широкие лямки с держателем-перетяжкой на груди не дадут ранцу свалиться с плеч; прорезиненное дно защитит учебники и тетради, если ребенок нечаянно поставит ранец в снег или лужу; наличие нескольких отделений позволит удобно разложить всё необходимое; дизайн, который нравится ребенку, станет для него своего рода самовыражением.

Мешалкина сообщила, что выделяются три типа моделей: с ортопедической спинкой и жестким каркасом; с ортопедической спинкой без жесткого каркаса; без ортопедической спинки и без жесткого каркаса.

«Для первоклассника больше всего подходит первый вариант. Такой ранец можно поставить на пол или на парту и не бояться, что он упадет. Жесткий каркас убережет содержимое ранца от последствий падений. Ортопедическая спинка поможет правильно распределить нагрузку на спину», — отметила специалист.

По ее словам, качественный ранец может прослужить четыре года. Однако, скорее всего, уже в 3-4 классе ребенок захочет сменить его на более «взрослый». Поэтому лучше рассчитывать, что ранец первоклассника будет использоваться два-три года.

«Чтобы убедиться, что ранец на 100% подходит будущему первокласснику, лучше заказать и примерить несколько моделей, а затем выбрать из них наиболее подходящую. Выбирайте проверенные магазины — там ниже риск купить некачественную подделку, замаскированную под ранец известного бренда. Когда ранец покупается на несколько лет, лучше выбрать модель от известного проверенного производителя. Если вы знаете, что ваш ребенок не очень аккуратен с вещами или велика вероятность того, что уже через год он попросит новый ранец, потому что старый ему больше не нравится, лучше сэкономить и купить модель попроще и подешевле», — сказала Мешалкина.

Также при покупке нужно обращать внимание на качество фурнитуры, швов, а также на то, как нанесены принты: обычно это самые слабые места, которые выдают некачественные ранцы, заключила эксперт.

Согласно данным оператора фискальных данных «Платформа ОФД», с которой 24 июля ознакомились «Известия», в России средняя цена «школьного набора» в июле составила 13,4 тыс. рублей. По сравнению с аналогичным периодом 2022-го он подорожал за год на 7%.