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В Национальном автомобильном союзе оценили идею о новой разметке на трассах

Национальный автомобильный союз: новая разметка на платных трассах вряд ли решит проблему глобально
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Фото: РИА Новости/Нина Зотина
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Новая разметка для соблюдения безопасной дистанции, которую ГК «Автодор» планирует протестировать на нескольких российских платных трассах, вряд ли решит проблему с нарушителями, однако некоторым водителям она действительно может помочь в более безопасном вождении. Такое мнение в разговоре с «Известиями» 9 августа высказал вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин.

«Ситуации, когда даже на платной трассе некоторые водители пристраиваются сзади в метре на скорости 130 км/ч — это наша обыденная реальность. Поэтому в «Автодоре» решили нарисовать дополнительную разметку, которая будет примерно показывать удобное и безопасное расстояние между машинами», — отметил Шапарин.

По его мнению, глобально это проблему не решит, потому что люди, в целом склонные к нарушениям, на нее обращать внимание не будут. Однако молодым и недостаточно опытным водителям новая разметка поможет сориентироваться.

«Даже если это спасет нас от нескольких аварий, то в любом случае мера не бесполезна. Нанесение разметки — это недорого и несложно. Поэтому я считаю данную меру позитивной», — подчеркнул вице-президент Национального автомобильного союза.

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О том, что на нескольких платных скоростных трассах Центральной и северо-западной России появится новая экспериментальная разметка для соблюдения безопасной дистанции сообщалось накануне, 8 августа.

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