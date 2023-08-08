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На нескольких российских платных дорогах появится новая разметка

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Фото: Telegram/avtodorgk
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На трассах ГК «Автодор» оператора российских платных дорог тестируют экспериментальную разметку для соблюдения безопасной дистанции. Новая разметка появится нескольких платных скоростных трассах Центральной и Северо-Западной России. Об этом 8 августа сообщает пресс-служба «Автодора».

«Экспериментальную разметку нанесут на восьми участках трасс госкомпании с повышенным скоростным режимом — до 110 км/ч и до 130 км/ч. Два из них находятся в Подмосковье — на Центральной кольцевой автодороге (ЦКАД)», ― отмечают представители оператора платных трасс.

Кроме того, разметка для соблюдения безопасной дистанции в виде шевронов появится на участках трассы М-4 «Дон» в Воронежской, Ростовской, Липецкой областях, а также на двух участках платной трассы М-11 «Нева» в Тверской и Ленинградской областях.

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Ранее в этот день стало известно, что по итогам I полугодия 2023 года по Центральной кольцевой автомобильной дороге (ЦКАД) проехало более 36,3 млн автомобилей из России и других стран.

По ЦКАД чаще всего ездят автомобили с номерами, зарегистрированными в Москве, а также в Московской и Владимирской областях. Кроме того, магистраль популярна у автомобилистов из Белоруссии, Казахстана и Узбекистана.

По данным аналитиков, в среднем в сутки по ЦКАД проезжает 21 тыс. автомобилей, а интенсивность движения по сравнению с аналогичным периодом 2022 года выросла на 16%.

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