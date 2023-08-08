На ЦКАД за полгода увеличилось количество автомобилей из других стран

По итогам I полугодия 2023 года по Центральной кольцевой автомобильной дороге (ЦКАД) проехало более 36,3 млн автомобилей из России и других стран. По ЦКАД чаще всего ездят автомобили с номерами, зарегистрированными в Москве, а также в Московской и Владимирской областях. Кроме того, магистраль популярна у автомобилистов из Белоруссии, Казахстана и Узбекистана. Об этом 8 августа сообщает пресс-служба концерна «Телематика», которому принадлежит внедренная на ЦКАД безбарьерная система взимания платы «Свободный поток».

По данным аналитиков, в среднем в сутки по ЦКАД проезжает 21 тыс. автомобилей, а интенсивность движения по сравнению с аналогичным периодом 2022 года выросла на 16%.

Также специалисты выяснили, что магистраль наиболее востребована у водителей легковых автомобилей ― они составляют порядка 59% от общего трафика. Больше всего зафиксировано проездов автомобилей с номерами Москвы и Московской области (10,6 млн и 11,5 млн ед.). На третьем месте — Владимирская область: 1,4 млн проездов. Кроме того, в топ-10 проездов по ЦКАД вошли такие регионы, как Нижегородская область (1,2 млн), Санкт-Петербург (836 тыс.), а также Рязанская (694 тыс.), Тульская (653 тыс.), Калужская (649 тыс.), Ивановская (402 тыс.) и Ярославская (244 тыс. проездов) области.

В 2023 году аналитики зафиксировали увеличение числа проездов автомобилей с международными номерными знаками: их количество по сравнению с первым полугодием 2022 года выросло на 35%. Больше всего проездов по ЦКАД совершили водители из Республики Беларусь (604 тыс.), Казахстана (175 тыс.), Узбекистана (100 тыс.).

Ранее, 2 августа, стало известно, что по итогам I полугодия 2023 года в Московской области комплексами фотовидеофиксации нарушений ПДД было зафиксировано 154 тыс. эпизодов, когда водители не пристегнули ремень безопасности. В июне число таких случаев составило 57 тыс.