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Автомобиль въехал в дом в американском штате Пенсильвания

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Автомобиль протаранил второй этаж дома в американском штате Пенсильвания. Об этом пишет газета The Washington Post. Седан Toyota Corolla 2006 года застрял в слуховом окне на крыше, передает телеканал «Известия». Никто из жильцов не пострадал. По информации журналистов, авария могла быть запланирована. Пожарные предполагают, что водитель наехал на аварийный гидрант. Однако это лишь одна из версий случившегося. Сам автовладелец отказался объяснять произошедшее.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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