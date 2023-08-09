Путин назвал невосполнимой утратой смерть актрисы Веры Васильевой

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким Веры Васильевой в связи с кончиной артистки, отметив, что ее уход из жизни стал невосполнимой утратой для отечественной культуры. Телеграмма главы государства опубликована 9 августа на сайте Кремля.

«Кончина Веры Кузьминичны Васильевой — большая, невосполнимая утрата для отечественной культуры и родного Театра сатиры, на сцену которого она выходила более 75 лет», — говорится в ней.

Путин указал, что Васильева была подлинно народной артисткой, миллионы зрителей восхищались ее талантом, мудростью и открытостью.

«Такой она и останется в памяти близких, друзей, коллег, всех почитателей ее яркого, самобытного дарования», — заключил президент.

Ранее в среду служивший с актрисой в Театре сатиры Юрий Васильев рассказал, что она была до конца предана театральному искусству. В беседе с «Известиями» он отметил, что актриса даже в свой 90-летний юбилей три часа провела на сцене.

Вера Васильева скончалась на 98-м году жизни 8 августа.

Актриса родилась 30 сентября 1925 года. В 1948 году окончила Московское городское театральное училище при Театре Революции. Дебютировала в кино в 1945 году. Свою первую большую роль она сыграла через два года — Настю Гусенкову в фильме «Сказание о земле Сибирской» режиссера Ивана Пырьева. За эту роль артистка была награждена Сталинской премией.

Фильмография актрисы насчитывает более 40 картин. 27 марта 1948 года она стала актрисой Московского академического театра сатиры. За свою жизнь Васильева сыграла свыше 60 ролей. В театре одной из лучших сыгранных ею ролей была графиня Альмавива в постановке Валентина Плучека «Безумный день, или Женитьба Фигаро» Бомарше (1968).