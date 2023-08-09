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Васильев рассказал о преданности Веры Васильевой театру

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Скончавшаяся в возрасте 98 лет актриса Вера Васильева была до конца предана театральному искусству. Об этом 9 августа рассказал «Известиям» служивший с ней в Театре сатиры Юрий Васильев.

«У меня с Васильевой сложились удивительные отношения. Она была моей сценической мамой, мне часто приходилось играть ее сына. Для нее театр — это вся жизнь. Это актриса, которая всю жизнь отдала профессии. До последней секунды она играла», — рассказал он.

По его словам, Васильева немного не дожила до 100-летия Театра сатиры, в котором играла 75 лет. Он вспомнил, что актриса даже в свой 90-летний юбилей три часа провела на сцене.

«Вера Кузьминична всегда считала, что является драматической актрисой, но вообще она уникальная и комедийная актриса. Например, ее игра в «Ревизоре», это же гениально», — сказал Васильев.

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Вера Васильева скончалась на 98-м году жизни 8 августа.

Актриса родилась 30 сентября 1925 года. В 1948 году окончила Московское городское театральное училище при Театре Революции. Дебютировала в кино в 1945 году в эпизодической роли. А свою первую большую роль она сыграла через два года — Настю Гусенкову в фильме «Сказание о земле Сибирской» Ивана Пырьева. За эту роль артистка была награждена Сталинской премией, но большее значение имело то, что она по этой роли запомнилась людям.

Фильмография актрисы насчитывает более 40 картин. 27 марта 1948 года она стала актрисой Московского академического театра сатиры. За свою жизнь Васильева сыграла свыше 60 ролей. В театре одной из лучших сыгранных ею ролей была графиня Альмавива в спектакле Валентина Плучека «Безумный день, или Женитьба Фигаро» Бомарше (1968).

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