Супермаркет в Австрии закрыли из-за паука

Супермаркет известной сети Penny в австрийском городе Кремс федеральной земли Нижняя Австрия был закрыт из-за обнаруженного там паука неизвестного вида. Об этом 8 августа сообщил портал Oe24.

По его данным, инцидент произошел на улице Ауштрассе. Сотрудники увидели гигантского паука в ящике с фруктами и сообщили в экстренные службы.

Паук за короткое время вылез из ящика и уполз под торговые стеллажи. Спасателям, прибывшим на место инцидента, его найти не удалось. Магазин будет закрыт из соображений безопасности до обнаружения членистоногого.

В июне вратарь американского ФК «Интер Майами» Ник Марсман попал в больницу, после того как его укусил ядовитый паук в зоопарке. Он провел в лечебном учреждении три дня.