Одноклубник Месси попал в больницу после укуса паука в Майами
Вратарь американского ФК «Интер Майами» Ник Марсман попал в больницу после того, как его укусил ядовитый паук в зоопарке. Об этом на своей странице в соцсети рассказала его супруга Натали ден Деккер в среду, 21 июня.
«Обратной стороной жизни в тропическом климате является то, что если вы пойдете в зоопарк и вас укусит ядовитый паук… В итоге вас госпитализируют на три дня», — приводит слова супруги футболиста RT.
31-летний вратарь выступает в команде с лета 2021 года. Ранее он защищал цвета «Фейеноорда», «Утрехта», «Твенте» и «Гоу Эхед Иглс», отмечает «Спорт-Экспресс». По информации портала Transfermarkt, рыночная стоимость голкипера составляет €600 тыс., отмечает «Газета.Ru».
В начале июня о переходе в «Интер Майами» объявил Лионель Месси. 3 июня ПСЖ объявил о том, что Месси покидает клуб, отмечает телеканал «Звезда». В текущем сезоне форвард забил 20 мячей и отдал 19 результативных передач в 38 матчах за парижан. В составе ПСЖ игрок провел 74 матча в разных турнирах и отличился 32 забитыми мячами. Месси дважды становился чемпионом Франции и один раз победил в суперкубке страны, сообщает телеканал «360».
Аргентинец подпишет контракт с «Интер Майами» 1 июля сроком на три года, отмечает НСН. Звездный нападающий выйдет на поле против «Крус Асуль» 22 июля, сообщает сайт kp.ru.