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На российском рынке представили грузопассажирскую версию фургона Sollers Atlant

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Фото: Sollers
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Компания «Соллерс» пополнила модельный ряд фургона Sollers Atlant грузопассажирской версией. Цена на авто начинается от 3 564 000 рублей. Об этом 9 августа сообщает пресс-служба «Соллерс».

Грузопассажирская версия Sollers Atlant построена на основе цельнометаллического фургона полной массой до 3,5 т. Такие автомобили, сообщают представители компании, позволяют максимально полно использовать транспортные возможности в секторе комбинированных перевозок.

Грузопассажирская версия Sollers Atlant оснащена двумя рядами сидений, на которых могут разместиться шесть человек. На втором ряду установлены три раздельных кресла с продуманной эргономикой посадки, высокими спинками и инерционными ремнями безопасности.

Пассажирский отсек фургона оборудован дополнительной термоизоляцией, а также собственным отопителем мощностью 4 кВт. Стены фургона обшиты композитными панелями и вставками из АБС-пластика, а в стеклах предусмотрены сдвижные форточки.

Такая версия Sollers Atlant представлена в исполнениях с короткой, средней и длинной колесной базой. В зависимости от варианта объем грузового отсека варьируется от 3 до 7,1 кубометров. Таким образом, внутри возможно разместить до двух европалет.

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Ранее, 18 июля, «Соллерс» представила новую версию популярного цельнометаллического фургона Sollers Atlant, оснащенную изотермической изоляцией грузового отсека и холодильной установкой.

Двери грузового отсека Atlant выполнены с использованием накладок из АБС-пластика, заполненных полиуретановой пеной, а проемы дверей покрыты двойным слоем уплотнителей. Конденсаторный блок рефрижераторной установки расположен в надкабинном пространстве, а минимальная температура заморозки составляет до –20 градусов.

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