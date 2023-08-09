На российском рынке представили грузопассажирскую версию фургона Sollers Atlant
Компания «Соллерс» пополнила модельный ряд фургона Sollers Atlant грузопассажирской версией. Цена на авто начинается от 3 564 000 рублей. Об этом 9 августа сообщает пресс-служба «Соллерс».
Грузопассажирская версия Sollers Atlant построена на основе цельнометаллического фургона полной массой до 3,5 т. Такие автомобили, сообщают представители компании, позволяют максимально полно использовать транспортные возможности в секторе комбинированных перевозок.
Грузопассажирская версия Sollers Atlant оснащена двумя рядами сидений, на которых могут разместиться шесть человек. На втором ряду установлены три раздельных кресла с продуманной эргономикой посадки, высокими спинками и инерционными ремнями безопасности.
Пассажирский отсек фургона оборудован дополнительной термоизоляцией, а также собственным отопителем мощностью 4 кВт. Стены фургона обшиты композитными панелями и вставками из АБС-пластика, а в стеклах предусмотрены сдвижные форточки.
Такая версия Sollers Atlant представлена в исполнениях с короткой, средней и длинной колесной базой. В зависимости от варианта объем грузового отсека варьируется от 3 до 7,1 кубометров. Таким образом, внутри возможно разместить до двух европалет.
Ранее, 18 июля, «Соллерс» представила новую версию популярного цельнометаллического фургона Sollers Atlant, оснащенную изотермической изоляцией грузового отсека и холодильной установкой.
Двери грузового отсека Atlant выполнены с использованием накладок из АБС-пластика, заполненных полиуретановой пеной, а проемы дверей покрыты двойным слоем уплотнителей. Конденсаторный блок рефрижераторной установки расположен в надкабинном пространстве, а минимальная температура заморозки составляет до –20 градусов.