Завод по производству мотогондол построят под Воронежем
Под Воронежем появится предприятие по производству мотогондол. В его строительство планируется инвестировать 10,5 млрд рублей. Соответствующее соглашение правительство Воронежской области заключило с Даниилом Бренерманом, управляющим директором ПАО «Ил» (входит в ПАО «ОАК» Госкорпорации «Ростех»).
Планируется построить новый корпус в индустриальном парке «Масловский» на участке в 6,7 га. Мотогондолы будут предназначены для двигателей ПД-14 и ПД-8, замещающих зарубежные аналоги МС-21 и SJ-100.
Деньги на проектную документацию поступят из регионального бюджета, а строительство самого корпуса проведут на средства государственной поддержки и внебюджетные инвестиции. Власти пообещали создать для воронежских авиастроителей «привлекательные жилищные условия», пишет ИА «Абирег».
Проект должны реализовать до 2028 года включительно. На производстве создадут порядка 1 тыс. рабочих мест.
Ранее, 21 июля, сообщалось, что в Воронежской области в 2023 году агроинвесторы создадут 1,8 тыс. новых рабочих мест. Увеличение числа вакансий связывают с реализацией инвестпроектов на общую сумму 41 млрд рублей.