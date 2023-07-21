Агроинвесторы создадут 1,8 тыс. новых рабочих мест в Воронежской области
В Воронежской области в 2023 году агроинвесторы создадут 1,8 тыс. новых рабочих мест. Увеличение числа вакансий связывают с реализацией инвестпроектов на общую сумму 41 млрд рублей, рассказал заместитель председателя правительства региона Виктор Логвинов в интервью ИА «Абирег».
Наибольшее число рабочих мест появится в Бобровском, Новоусманском и Семилукском районах. Группа «Черкизово» заявляла о планах по запуску линии по производству полуфабрикатов для ресторанов быстрого питания на предприятии в городе Лиски, в связи с чем «Лиско Бройлер» сообщил о готовности трудоустроить более 300 человек.
«В отдельных сельскохозяйственных организациях области заработная плата сложилась выше среднеобластного уровня. Речь идет о крупных агрохолдингах. Конечно, всё зависит от конкретной должности и квалификации сотрудников», — рассказал Логвинов, добавив, что передовые компании АПК также предоставляют работникам комплекс мер нематериальной поддержки.
Ранее в июле сообщалось, что в Тюменской области планируют начать выпускать овощные соки из моркови, свеклы и капусты. Предпринимателей, которые готовы реализовать проект, ищет администрация Упоровского района. Поставщиком сырья выступит местная агрофирма.