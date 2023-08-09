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Двухлетняя девочка наглоталась таблеток и отравилась в Петербурге

Двухлетняя девочка чуть не погибла от проглоченных таблеток в Петербурге
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Двухлетняя девочка наглоталась таблеток и была госпитализирована в больницу с отправлением в Санкт-Петербурге, о чем сообщил источник «Известий».

Инцидент произошел во второй половине дня 8 августа. Родители отвлеклись, и ребенок проглотил 15 таблеток лекарственного средства.

«Это лекарство девочке назначили из-за врожденного заболевания», — рассказал собеседник.

На данный момент о происшествии были уведомлены правоохранительные органы.

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Ранее, 9 августа, ребенок выпал из окна в Санкт-Петербурге. Пока родители спали, он выпал из открытого окна шестого этажа вместе с москитной сеткой.

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