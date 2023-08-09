Двухлетняя девочка наглоталась таблеток и отравилась в Петербурге

Двухлетняя девочка наглоталась таблеток и была госпитализирована в больницу с отправлением в Санкт-Петербурге, о чем сообщил источник «Известий».

Инцидент произошел во второй половине дня 8 августа. Родители отвлеклись, и ребенок проглотил 15 таблеток лекарственного средства.



«Это лекарство девочке назначили из-за врожденного заболевания», — рассказал собеседник.



На данный момент о происшествии были уведомлены правоохранительные органы.

Ранее, 9 августа, ребенок выпал из окна в Санкт-Петербурге. Пока родители спали, он выпал из открытого окна шестого этажа вместе с москитной сеткой.