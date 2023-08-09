Двухлетний ребенок выпал из окна шестого этажа в Санкт-Петербурге. Тело мальчика нашли под окнами коммунальной квартиры, о чем в среду, 9 августа, рассказал источник «Известий».

Инцидент произошел на 8-й линии Васильевского острова.

«Ребенок выпал из открытого окна вместе с москитной сеткой, пока родители спали», — уточнил информатор.

В настоящий момент специалисты устанавливают точную причину смерти мальчика.

Ранее, 4 августа, в Москве из окна выпал трехлетний мальчик. Ребенок находился в квартире на четвертом этаже вместе с родственницей. Когда она отвлеклась, он оперся на москитную сетку и выпал.