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Экономист назвала профессии с правом получения пенсии выше 30 тыс. рублей

Экономист Григорьева: пенсию в 30 тыс. рублей и выше могут получать представители ряда профессий
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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На пенсионные выплаты в 30 тыс. рублей и выше имеют право представители широкого перечня профессий, рассказала 8 августа замдекана экономического факультета РУДН Елена Григорьева.

«Государственные служащие, проработавшие не менее 18,5 лет (а в 2024 году не менее 19 лет) и получавшие среднюю зарплату от 70 тыс. рублей. Пенсия госслужащих при достижении выслуги лет составляет от 45% средней зарплаты, и каждый последующий год работы добавляет 3%», — пояснила она в беседе с агентством «Прайм».

После выхода на пенсию 30 тыс. рублей и выше получают представители судебной системы — размер выплат зависит от выслуги.

«Если выслуга более двадцати лет, судья может выбрать — получать пенсию на общих основаниях либо пожизненное обеспечение в размере 80% от средней зарплаты», — продолжила экономист.

Григорьева указала, что высокие пенсии получают военные, выполнявшие задания в горячих точках. Их пенсионные выплаты могут достигать 80 тыс. рублей. Кроме того, есть ряд профессий, представители которых могут выходить на пенсию задолго до достижения пенсионного возраста при выработке стажа.

«Эти профессии связаны со сложными условиями труда, и пенсионное обеспечение по ним более высокое. К ним относятся военнослужащие, работники силовых ведомств, работники вредного производства, аварийных служб, бюджетной сферы, образования и медицины, госслужащих, работники авиации, космонавты», — перечислила она.

Есть также профессии, в которых доплаты приближают размер к пенсии к 30 тыс. рублей. На них могут рассчитывать работники химических производств, рудного дела, бурения, добычи и переработки нефти, газа, угля и сланца, металлообработки, связи, транспорта, агрохимического обслуживания, атомной промышленности.

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