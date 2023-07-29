Юрист рассказал о способах получить страховую пенсию при отказе в ней

Когда при наступлении пенсионного возраста не хватает стажа или индивидуальных пенсионных накоплений, человеку могут отказать в страховой пенсии, но эту ситуацию можно исправить, рассказал 29 июля декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов.

Он уточнил, что страховая пенсия по старости назначается вне зависимости от того, вышел ли человек на заслуженный отдых или продолжает работать. Основные условия ее получения по старости — наличие трудового стажа и пенсионных коэффициентов, рассказал он агентству «Прайм».

В текущем году минимальный стаж для выхода на пенсию составляет 14 лет, а количество пенсионных баллов для подачи заявления на пенсию — 25,8 балла.

«При несоблюдении этих условий Социальный фонд России может отказать в назначении пенсии по старости», — констатировал Виноградов.

Он пояснил, что даже в этом случае есть возможность исправить ситуацию: продолжить работать до момента накопления нужного стажа или докупить пенсионные баллы. В 2023 году страховая пенсия по старости состоит из фиксированной выплаты 7567,33 рубля в месяц и доплаты в 123,77 рубля за каждый балл. Чтобы доплатить баллы, нужно подать заявление в Социальный фонд, а взносы можно сделать разовым платежом или ежемесячно.

«Уплата годового минимума страховых пенсионных взносов прибавляет год к страховому стажу. При этом докупить можно только половину страхового стажа», — отметил юрист.

20 июля доцент кафедры Торгово-промышленной палаты «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец рассказала о категориях пенсионеров, которым с 1 августа пересчитают пенсию. Она отметила, что пенсия может быть увеличена на стоимость до трех пенсионных баллов. При этом количество баллов зависит от суммы отчислений в Социальный фонд, а стоимость балла — от года оформления пенсии.

5 июля стало известно, что некоторые категории пенсионеров, заключившие контракт на прохождение военной службы, смогут выбрать — получать ранее назначенную пенсию либо пенсию с учетом нового стажа.