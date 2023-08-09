ЦБ может начать публиковать содержание обсуждений решений по ставке

Этой осенью регулятор планирует рассказать об изменениях в публикациях решений Совета директоров ЦБ по ставке, рассказал в интервью «Известиям» зампред Центробанка Алексей Заботкин. По его словам, основной запрос экспертов, аналитиков и профсообщества в плане коммуникаций — большая детализация представления среднесрочного прогноза и большая прозрачность обсуждений решений по ДКП (денежно-кредитной политике).

«В плане прозрачности обсуждений, которые предваряют решение по ставке, мы сейчас обсуждаем целесообразность более развернутого их представления в публикуемых материалах. В каком именно виде это будет, наверное, мы сможем более конкретно сказать этой осенью», — сообщил зампред ЦБ.

Он уточнил, что это может быть содержание обсуждений — варианты решения, которые рассматривались в ходе обсуждения, и основные аргументы.

Напомним, что подобная информация публикуется в так называемых «минутках» ФРС (протоколы заседаний Федерального комитета по открытым рынкам Федрезерва США).

Правда, как следует из ответа Алексея Заботкина на вопрос «Известий», полной аналогии с «минутками» не планируется, поскольку там раскрывается позиция и отдельных членов Комитета, а также результаты распределения голосов.

«Для нас важно сохранить политику одного голоса, поэтому частью этих новаций вряд ли будет раскрытие результатов голосования. Как мы много раз подчеркивали, решения действительно преимущественно принимаются консенсусом. Но это не означает, что нет весьма всестороннего обсуждения различных альтернатив», — подчеркнул зампред ЦБ.

Он отметил, что идея модернизации — более развернуто представить оттенки мнений, которые прозвучали в ходе обсуждения решения по ставке, не углубляясь в то, кто конкретно что сказал.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

«Вероятно, потребуется более чем одно лишь июльское повышение ставки»