Голосовые сказки

Время беспощадно. Когда уходят легенды уровня Леонида Володарского, который скончался 8 августа на 74-м году жизни, я чувствую, что навсегда закрылась еще одна страничка моего детства. Все легенды так или иначе связаны с порой романтической юности, а новыми кумирами я как-то не обзавелся.

С голосом Володарского у меня ассоциируется не только эпоха видеосалонов и первых боевиков, сигарет «Мальборо» и повального увлечения восточными единоборствами. Его голос для меня — это символ начинающейся свободы, новой эпохи и в моей жизни, и в жизни страны. Расцвет видеопиратства давал тогда возможность простому человеку заглянуть в мир, где у людей совершенно другие проблемы и возможности.

Его манера озвучивания никогда не казалась мне раздражающей или смехотворной. Я читал в каком-то интервью, что дебильный вопрос про прищепку на носу страшно его огорчал. Он вообще не любил, когда его личность сводили только к его голосу. И тут я его понимаю, как никто! Возможно, всё дело в том, что его знаменитая «гнусавинка» приобретена благодаря дважды сломанному в драке носу. Мне тоже ломали в драке нос, поэтому и у меня есть в голосе специфическая особенность, которая, помимо всего остального, и делает его узнаваемым. А может быть, и ему, и мне, и любому профессионалу всегда кажется несправедливым, когда из всех твоих возможностей почему-то выделяют одну, наименее значительную.

Леонид Володарский был уникальным профессионалом. Сейчас уже переводчиков-синхронистов такого уровня не найти, как мне кажется. Да, его фразы всегда чуть запаздывали, но при этом почему-то воспринимались чуть ли не как готовые афоризмы. В его переводах всегда присутствовала ирония, которая добавляла атмосферности любому диалогу. Но главное, что его переводы всегда были именно «авторскими».

Наверное, в них встречались ошибки. И мы любили его вовсе не за точность. Подозреваю, что, если бы сейчас я решил пересмотреть какой-то из тех моих любимых, старых фильмов в современном дубляже, выполненном командой профессионалов, а не с голосом Володарского, я бы просто не узнал это кино. Мои фавориты из той эпохи — это, конечно, и «Беглец», и «Ангел ярости», и позже сериал «Клан Сопрано».

Сам по себе синхронный перевод, которым и занимался Володарский, сейчас, как мне кажется, постепенно уходит. Его практически не осталось — и в нашем быту, и в мире дубляжа. Его уже, можно сказать, и нет, потому что сегодня в профессиональной среде существуют совершенно другие технологии. Переводчики пользуются нейросетями, также существует подстрочный перевод, который потом адаптируется.

Сегодня актеры, когда дублируют картины, знают: сначала есть перевод, потом — укладка; это несколько процессов, превращающихся в несколько этапов. Уже давно никто в одиночку не озвучивает целые фильмы. Это искусство пиратства, и восхитительные «флибустьеры» той эпохи ушли, покинули нас. Леонид Володарский озвучивал целое кино, да еще и с ходу. Это, конечно, уже тогда поражало. Как можно овладеть таким искусством? Сейчас уже всё по-другому, но это не отнимает прелести и уникальности этого мастерства.

В жизни я увидел Леонида Вениаминовича еще до того, как сам стал не просто заниматься дубляжом, а даже до того, как поступил на актерское. Я шел по «Мосфильму» и сначала просто услышал легендарный голос. Повернул голову. В контровом свете я увидел, как мне тогда показалось, исполинскую фигуру в каком-то невероятно стильном замшевом пиджаке. Он выглядел каким-то зажиточным иностранцем. Позже я прочел в одном из интервью Леонида Вениаминовича его мысли по поводу отношения к Родине, которые разделяю и по сей день. Нельзя жить в стране и называть ее страной дураков. Неправильно видеть одно только плохое и отрицать всё хорошее. В тот далекий день я замер, а он прошел мимо. Может, тогда моя линия жизни и переплелась с дубляжом. Кто знает?

Автор — актер театра и кино, голос Джастина Тимберлейка, Эдди Рэдмейна, Джонни Деппа, Джима Керри, Джеймса Франко в российском дубляже

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