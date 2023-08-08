Задержаны подозреваемые в убийстве главы стройфирмы в Петербурге

В Санкт-Петербурге установлены мужчины, подозреваемые в совершении заказного убийства генерального директора одной из строительных компаний города. Об этом 8 августа говорится в Telegram-канале ГСУ Следственного комитета (СК) по региону.

Следователи совместно с полицейскими задержали ранее неоднократно судимого 41-летнего мужчину. Также в соучастии в совершении тяжкого преступления подозревается его 43-летний знакомый.

«По версии следствия, 41-летний подозреваемый по заказу неустановленного лица за денежное вознаграждение совершил убийство потерпевшего, произведя в него несколько выстрелов из пистолета, после чего скрылся», — уточнили в СК.

Его знакомый доставлял его на автомобиле к месту предстоящего убийства для его подготовки. Обвинение фигурантам предъявят в ближайшее время.

Тело убитого нашли утром 5 июня на территории одного из строительных объектов в Приморском районе Петербурга.

В конце июля источник «Известий» сообщил, что в Санкт-Петербурге мужчина убил брата, нанеся ему 17 ножевых ранений. Злоумышленник осознал содеянное, сам позвонил в полицию и сознался в преступлении.