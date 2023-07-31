В Санкт-Петербурге мужчина убил брата 17 ударами ножа и сдался полиции

В Санкт-Петербурге мужчина убил брата, нанеся ему 17 ножевых ранений. Об этом в понедельник, 31 июля, сообщает источник «Известий».

Инцидент произошел в ночь на 30 июля в баре на улице Луначарского. В ходе застолья между родственниками произошла потасовка. Во время разборки один из мужчин схватился за нож и нанес множество ударов в грудь и живот своему брату. От полученных травм мужчина скончался.

После этого злоумышленник осознал содеянное, позвонил в полицию и сознался в преступлении. В настоящий момент с ним работают правоохранительные органы. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее, 29 июля, сообщалось, что женщину зарезали в квартире на востоке Москвы. Предварительно установлено, что на погибшую в ходе конфликта напал с ножом ее муж. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»). Обстоятельства произошедшего устанавливаются.