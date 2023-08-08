Путин провел телефонный разговор с президентом ЮАР Рамафосой

Президент РФ Владимир Путин 8 августа провел телефонный разговор с президентом ЮАР Сирилом Рамафосой. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.



Лидеры страны выразили настрой на дальнейшее взаимодействие, включая подготовку к предстоящему саммиту БРИКС в Йоханнесбурге.



Президенты также обсудили сотрудничество двух стран с акцентом на укрепление торгово-экономических и инвестиционных связей.



Вместе с тем, Рамафоса положительно оценил итоги прошедшего в Санкт-Петербурге саммита Россия — Африка. Он выразил мнение, что это поспособствует дальнейшему укреплению сотрудничества стран.

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