В ЮАР выразили надежду на успешное проведение саммита БРИКС

ЮАР рассчитывает, что саммит БРИКС пройдет так же успешно, как и саммит Россия – Африка в Санкт-Петербурге, заявил 4 августа советник президента ЮАР по кибербезопасности Джозеф Пу.

«Встреча БРИКС в ЮАР станет переломным моментом, прямо как саммит Россия – Африка. Он показал феноменальный успех. Так же успешна должна быть и встреча БРИКС», — сказал он ТАСС.

По словам советника президента ЮАР, сейчас в мире происходят критические преобразования и ведется борьба за выживание.

«Мы, южноафриканцы, через огонь и воду прошли с Советским Союзом в Анголе и не проявим слабость», — заметил он.

Саммит БРИКС пройдет в Йоханнесбурге с 22 по 24 августа. В ЮАР представлять Россию очно будет министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Президент России Владимир Путин примет участие в саммите в режиме видеоконференции. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что это не помешает полноценному участию главы российского государства в переговорах.

Предполагается, что одним из главных вопросов на встрече станет расширение группы путем включения в ее состав других стран.

БРИКС — межгосударственное объединение, которое было основано в июне 2006 года в рамках Петербургского экономического форума с участием министров экономики Бразилии, России, Индии и Китая. Позже к нему присоединилась Южно-Африканская Республика.