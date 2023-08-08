Росалкогольрегулирование переименуют в Росалкогольтабакконтроль

Росалкогольрегулирование будет переименовано в Росалкогольтабакконтроль. Об этом в службе сообщили во вторник, 8 августа.

Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. Документ опубликован на портале правовой информации.

В нем уточняется, что Росалкогольрегулирование переименовывается в Федеральную службу по контролю за алкогольным и табачным рынками. Также ему переходит функция по контролю за оборотом табака.

Глава государства также поручил правительству в течение шести месяцев решить организационные, финансовые, материально-технические и иные вопросы, связанные с реализацией указа.

Указ вступает в силу с 1 сентября 2023 года.

До этого, 13 июня, Путин подписал закон о государственном регулировании табачного рынка по аналогии с алкогольным. Он коснулся табачной и никотиносодержащей продукции, а также ее импорта и экспорта. В частности, закон вводит лицензирование деятельности и требования к оборудованию для производства соответствующей продукции.