Путин подписал закон о регулировании табачного рынка по аналогии с алкогольным

Президент России Владимир Путин подписал закон о госрегулировании табачного рынка по аналогии с алкогольным. Документ опубликован во вторник, 13 июня на интернет-портале правовой информации.

Норма коснулась в целом табачной и никотиносодержащей продукции, а также ее импорта и экспорта.

Законом вводится лицензирование деятельности и требования к оборудованию для производства, в том числе обязанность по его госрегистрации и консервации в случае неиспользования. Введен также учет продукции и сырья, которое будет основано на системе маркировки «Честный знак».

Розничные продажи лицензируемой деятельностью не стали.

Закон был инициирован российским правительством и призван усовершенствовать государственное регулирование производства и оборота табачной продукции, никотинсодержащей продукции и сырья для их производства с установлением специализированного контроля в этой сфере.

В апреле президент подписал закон о запрете продажи вейпов несовершеннолетним, предусматривающий также запрет оборота ароматизированных жидкостей, усиливающих никотиновую зависимость.