Хуснуллин сообщил о почти законченном строительстве трассы от Москвы до Казани

Строительство трассы от Москвы до Казани почти закончено. Об этом сообщил во вторник, 8 августа, вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в ходе совещания по строительству с президентом РФ Владимиром Путиным.

«Мы продолжаем наши большие стройки. Сегодня перед началом совещания мы завершили мост через Волгу, задвижку. То есть у нас две части моста соединились <…> Это очень знаковое событие. То есть у нас теперь вся трасса от Москвы до Казани полностью соединена», — отметил Хуснуллин, добавив, что осталось только положить асфальт.

По его словам, в сентябре будет открыт проезд по это трассе от Москвы до Арзамаса, а концу года от Москвы до Казани.

Хуснуллин рассказал и о других крупных стройках страны. Так, в работе находится строительство 30 обходов городов, что, по его словам, оказывает влияние как на транспортную составляющую, так и на развитие жилищного строительства.

Ранее во вторник в Татарстане прошла торжественная церемония замыкания руслового пролетного строения моста через Волгу в составе автодороги М-12 «Восток», в которой Хуснуллин принял участие по видеосвязи. В мероприятии также участвовали глава республики Рустам Минниханов и председатель правления госкомпании «Автодор» Вячеслав Петушенко. Отмечалось, что смыкание моста произошло на месяц раньше запланированного срока.

Автомобильная дорога М-12 «Восток» общей протяженностью 810 км является частью международного транспортного коридора «Россия» от Санкт-Петербурга до Владивостока. На новом мосту через Волгу в Республике Татарстан предусмотрено четыре полосы движения, по две в каждом направлении. Мостовое сооружение стоит на 28 опорах.