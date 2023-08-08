Завершена надвижка пролетов самого длинного моста через Волгу на М-12

В Татарстане прошла торжественная церемония замыкания руслового пролетного строения моста через Волгу в составе автодороги М-12 «Восток». Об этом говорится в релизе, поступившем «Известиям» во вторник, 8 августа.

В формате видеоконференцсвязи в церемонии приняли участие вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, глава Республики Татарстан Рустам Минниханов и председатель правления госкомпании «Автодор» Вячеслав Петушенко.

Автомобильная дорога М-12 «Восток» общей протяженностью 810 км является частью международного транспортного коридора «Россия» от Санкт-Петербурга до Владивостока. На новом мосту через Волгу в Республике Татарстан предусмотрено четыре полосы движения, по две в каждом направлении. Мостовое сооружение стоит на 28 опорах

«На месяц раньше запланированного срока сомкнулись две стороны моста через Волгу. Это самое крупное искусственного сооружения в Республике Татарстан и на всей автодороге М-12 «Восток», протяженностью порядка 3,4 км», — сказал Минниханов.

Он обратил внимание, что новый мост снизит нагрузку на уже существующий переход через реку и даст импульс к развитию инфраструктуры всего правого берега Волги около Казани.

«Продолжим идти в том же, хорошо набранном темпе. Надеемся до конца года полноценно запустить движение по трассе от Москвы до Казани», — добавил он.

Хуснуллин выразил благодарность строителям, проектировщикам, подрядчикам, руководителям регионов, через которые проходит трасса М-12, и всем, кто участвует в реализации масштабного проекта. Вице-премьер добавил, что работа прошла системно и в самые короткие сроки.

Министр транспорта Виталий Савельев напомнил о ряде возводимых сегодня по всей стране мостовых сооружений.

В частности, в Благовещенске в этом году будет сдан в эксплуатацию мост через реку Зею протяженностью 1,9 км, под Тверью строятся два моста через Волгу.

В составе маршрута Казань – Екатеринбург на обходе Набережных Челнов строится мост через реку Каму протяженностью 1,3 км.

«Создание таких уникальных и сложных сооружений происходит благодаря колоссальному многолетнему опыту наших транспортных строителей, мостовиков. Стало доброй традицией открывать новые мосты или «замыкать» пролетные строения, соединяя берега, с опережением сроков», — сказал глава Минтранса.

Минниханов добавил, что дорога М-12 стала самым масштабным проектом в дорожном строительстве в Татарстане в последние десятилетия.

Он поблагодарил за поддержку президента РФ Владимира Путина, премьер-министра Михаила Мишустина, а также Хуснуллина.

Председатель правления Госкомпании «Автодор» Вячеслав Петушенко выразил слова благодарности в адрес президента РФ и правительства РФ.

«Благодаря поддержке строительства М-12 в прошлом году удалось сдать уже 107 км, в сентябре будет открыт проезд от Москвы до Арзамаса, а концу года от Москвы до Казани», — отметил он.

В ноябре прошлого года Петушенко на встрече с президентом РФ сообщил, что обход Твери в составе скоростной трассы Москва – Санкт-Петербург М-11 «Нева» будет построен в конце 2023 года. По словам Петушенко, трасса М-11 является главным достижением дорожного строительства в стране.

Открытие автомагистрали М-11 Москва – Санкт-Петербург состоялось 27 ноября 2022 года. Она является платным дублером существующей трассы М-10 «Россия». На церемонии ее открытия присутствовал глава государства.