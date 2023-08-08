Путин передал Росалкогольрегулированию функции по контролю за оборотом табака

Президент России Владимир Путин подписал указ о возложении на Росалкогольрегулирование функции по контролю за оборотом табака, переименовав ведомство. Соответствующий документ был опубликован во вторник, 8 августа, на официальном портале правовой информации.

В частности, глава государства поручил переименовать Федеральную службу по регулированию алкогольного рынка в Федеральную службу по контролю за алкогольным и табачными рынками и возложить на нее функции по контролю за производством и оборотом табачных изделий, табачной и никотиносодержащей продукции и сырья для их производства.

Путин также поручил правительству РФ в течение шести месяцев решить организационные, финансовые, материально-технические и иные вопросы, связанные с реализацией указа.

«Настоящий указ вступает в силу с 1 сентября 2023 года», — говорится в документе.

Ранее, 13 июня, Путин подписал закон о государственном регулировании табачного рынка по аналогии с алкогольным. Новые нормы коснулась табачной и никотиносодержащей продукции, а также ее импорта и экспорта. Среди прочего, законом было введено лицензирование деятельности и требования к оборудованию для производства соответствующей продукции.