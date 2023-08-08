Скончался упавший в люк около канатной дороги в Москве рабочий
Мужчина, упавший в открытый люк около канатной дороги на западе Москвы, погиб. Об этом во вторник, 8 августа, сообщил источник «Известий».
По его словам, рабочий провалился в люк глубиной 20 м при проведении дорожных работ около входа на канатную дорогу.
Упавшего смогли поднять наверх, но он умер от полученных при падении с высоты травм, уточняет «РИА Новости». На месте инцидента продолжают работу экстренные службы, также прибыли сотрудники Следственного комитета РФ.
Ранее, в середине июня, в Хабаровском крае возбудили уголовное дело по ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности» по факту гибели 12-летней девочки-подростка. Школьница погибла при падении в канализационный колодец.