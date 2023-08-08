Пожар во Владимирской области локализовали на площади 4,1 тыс. кв. м
На предприятии по производству акриловых ванн в Ковровском районе Владимирской области локализован пожар на площади 4,1 тыс. кв. м. Об этом 8 августа сообщило ГУ МЧС России по Владимирской области в своем Telegram.
«В 13:06 пожар локализован на площади 4,1 тыс. кв. м. На месте проведут замеры превышения концентрации вредных веществ в воздухе», — говорится в сообщении.
Ранее в этот день сообщалось, что площадь пожара в поселке Гигант достигала 5,8 тыс. кв. м. На месте работали 30 спасателей и шесть единиц техники. Информация о погибших и пострадавших не поступала.