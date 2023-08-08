Зарезавший подругу школьник в Екатеринбурге рассказал о своих мотивах

Школьник, задержанный за убийство своей подруги, рассказал, что на преступление его сподвигло поведение девушки. Об этом во вторник, 8 августа, сообщил портал Е1 со ссылкой на свой источник в правоохранительных органах.



«Он заявил, что девушка сама спровоцировала его своим поведением. Что она гуляла с другими парнями и он ее приревновал», — отметило издание.



Во время допроса парень вел себя спокойно и не нервничал. Он даже жалел себя за то, как поступила с ним девушка. Также стало известно, что задержанный давно употребляет наркотики. В ночь убийства он выпил водки и находился под воздействием запрещенных веществ.

По словам источника, знакомые характеризуют парня как агрессивного, дерзкого и физически крепкого. Он мог легко начать конфликт или драку на ровном месте, рассказали близкие.

Сообщается также, что жертва подростка была раздета и изуродована. Ее тело лежало в ванне, вода в которой была красная от крови. Обвиняемый топил ее, а также избивал кулаками, затем он нанес удары ножом.

Накануне, 7 августа, 16-летний школьник зарезал свою 17-летнюю подругу на почве ревности в однокомнатной квартире, расположенной в микрорайоне Сортировочный. По данным следствия, молодые люди шумно ссорились. Конфликт закончился убийством.