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В Екатеринбурге школьник зарезал 17-летнюю подругу на почве ревности

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Фото: РИА Новости/Алексей Сухоруков
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В Екатеринбурге школьник зарезал 17-летнюю подругу из-за ревности. Об этом 7 августа сообщил старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга.

«​​​​​​По данным следствия, 6 августа 2023 года около 22:00 в квартире дома по улице Надеждинской было обнаружено тело 17-летней девушки с признаками криминальной смерти. По подозрению в совершении преступления задержан 16-летний местный житель, который написал явку с повинной, сознался в содеянном», — сказал он.

Как объяснил начальник пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых, инцидент произошел в однокомнатной квартире, расположенной в микрорайоне «Сортировочный». По предварительным данным, молодые люди шумно ссорились, к мирному решению прийти не удалось. Возможным мотивом убийства могла стать ревность. Орудие убийства было изъято правоохранительными органами.

«Сейчас инспекторы по делам несовершеннолетних территориального ОВД тщательно выясняют круг связей, знакомых участников криминальной истории, условия проживания, отношения в семьях, и что конкретно могло стать точной причиной жуткого происшествия. Эту работу представители МВД осуществляют в тесном взаимодействии с нашими коллегами из регионального Следственного комитета», — отметил Горелых.

Прокуратура Свердловской области тщательно контролирует расследование данного убийства. По словам старшего помощника прокурора региона Марины Канатовой, органами прокуратуры организована проверка соблюдения законодательства о профилактике преступлений несовершеннолетних и в отношении несовершеннолетних. По ее результатам, при наличии оснований, будут приняты меры прокурорского реагирования.

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Ранее, 2 августа, мужчина на почве ревности зарезал жену. Сообщалось, что утром мужчина в ходе бытовой ссоры нанес несколько ударов ножом супруге в их частном доме. Женщина скончалась на месте. Свидетелем стала их совершеннолетняя дочь.

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