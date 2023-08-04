Мужчина зарезал жену на глазах у дочери в Подмосковье

В Дмитрове мужчина зарезал супругу из ревности на глазах у дочери. Об этом 4 августа сообщило главное следственное управление СК России по Московской области.

«Следователем задержан 44-летний местный житель, подозреваемый в убийстве своей 43-летней супруги (ч. 1 ст. 105 УК РФ)», — сообщило ведомство в Telegram.

Утром 2 августа мужчина в ходе бытовой ссоры нанес несколько ударов ножом супруге в их частном доме. Женщина скончалась на месте. Свидетелем стала их совершеннолетняя дочь. Она вызвала скорую помощь и полицию.

Мужчина был задержан. Следствие выйдет в суд с ходатайством об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее, 3 мая, в подмосковной Электростали трое мужчин зарезали женщину в присутствии ее четырехмесячного ребенка. Соседи сообщили, что перед этим мужчины находились в квартире женщины в состоянии алкогольного опьянения.