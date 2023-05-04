Трое пьяных мужчин зарезали женщину на глазах младенца

Трое мужчин зарезали женщину в присутствии ее четырехмесячного ребенка. Об этом 4 мая сообщили «Известиям».

Убийство произошло 3 мая в квартире на улице Пушкина в подмосковной Электростали. Женщину обнаружили с колотыми ранами рядом с младенцем.

Соседи сообщили, что перед смертью женщины в квартире находились трое мужчин в состоянии алкогольного опьянения.

По данному происшествию проводится проверка.

16 марта в Электростали скончалась девушка, после того как ее избил парень. Подозреваемый 29-летний Сергей Л. нанес ей несколько ударов по голове и в область живота. 31-летняя пострадавшая получила серьезные травмы и скончалась до приезда скорой помощи.

Позже выяснилось, что женщина была беременна. Они работали вместе, Сергей был начальником погибшей. Соседи подозреваемого рассказали «Известиям» о судимостях мужчины, его пристрастии к спиртному, а также о том, что было слышно из его квартиры ночью до трагедии.