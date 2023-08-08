Эксперт рассказал о возможности РФ удержаться в пятерке крупнейших экономик

Если в РФ удастся удержать рост стоимости жизни, способствовать увеличению качества и количества продаваемых товаров, предоставляемых услуг, то есть шансы на то, чтобы удержаться в пятерке самых крупных экономик мира, считает заведующий кафедрой международных финансов МГИМО Владимир Миловидов. Об этом он рассказал «Известиям» 8 августа в ходе круглого стола на тему: «Перспективы и факторы роста российской экономики».

Ранее, 4 августа, стало известно, что по оценкам Всемирного банка Россия вошла в пятерку самых крупных экономик мира по ВВП по паритету покупательной способности стран.

«Одним из главных факторов, [повлиявших на попадание РФ в пятерку самых крупных экономик мира, стало то], что у нас на протяжении длительного времени то обесценение рубля, которое мы наблюдаем, существенно опережало процесс роста цен. И эквивалентная стоимость товаров, корзины товаров, которые есть в России, они в долларовом выражении дешевели», — сказал он.

Эксперт отметил, что если посмотреть на разрыв между рыночным курсом рубля и тем расчетным паритетом или расчетным курсом, который считает Организация экономического сотрудничества и развития, то можно увидеть, что этот разрыв составляет от 30 до 40 рублей.

«Вот если нам удастся удержать рост стоимости жизни, способствовать увеличению качества и количества продаваемых товаров, предоставляемых услуг, я думаю, у нас есть все шансы на то, чтобы это место прочно удерживать и дальше», — подчеркнул Миловидов.

4 августа глава Минэкономразвития Максим Решетников, комментируя оценки Всемирного банка, отметил, что пережить воздействие санкций могла только действительно такая крепкая диверсифицированная экономика, как российская. Он также добавил, что у России есть значительная доля на многих мировых рынках и попытки изолировать страну обречены на провал.