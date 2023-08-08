Реклама
Прямой эфир
Происшествия
В аэропорту Мирного при посадке разорвало шасси самолета Ан-24
Общество
С февраля 2022 года в России предотвращено 188 терактов
Авто
Porsche Cayenne чаще всего разбивали в ДТП без возможности восстановления
Общество
Мэра Димитровграда Большакова сняли с должности после задержания
Происшествия
В Пушкинском районе Санкт-Петербурга загорелся жилой дом
Происшествия
Пожар на предприятии во Владимирской области охватил почти 6 тыс. кв. м
Общество
МВД предупредило о новой тактике склонения мошенников к диверсиям
Экономика
«Сбер» повысил ставки по ипотеке на 0,8 п.п.
Общество
Второй подозреваемый в избиении участника спецоперации задержан в Забайкалье
Общество
Генпрокуратура предупредила, что поджоги военкоматов могут расцениваться как теракты
Мир
Захарова высмеяла визит Нуланд в Нигер
Мир
В Турции сообщили о повреждении 15 тыс. т продовольствия после взрыва в Дериндже
Мир
Польша возобновила прокачку нефти после повреждения трубопровода «Дружба»

Эксперт рассказал о возможности РФ удержаться в пятерке крупнейших экономик

Эксперт Миловидов: у РФ есть шансы, чтобы удержаться в пятерке самых крупных экономик мира
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Если в РФ удастся удержать рост стоимости жизни, способствовать увеличению качества и количества продаваемых товаров, предоставляемых услуг, то есть шансы на то, чтобы удержаться в пятерке самых крупных экономик мира, считает заведующий кафедрой международных финансов МГИМО Владимир Миловидов. Об этом он рассказал «Известиям» 8 августа в ходе круглого стола на тему: «Перспективы и факторы роста российской экономики».

Ранее, 4 августа, стало известно, что по оценкам Всемирного банка Россия вошла в пятерку самых крупных экономик мира по ВВП по паритету покупательной способности стран.

«Одним из главных факторов, [повлиявших на попадание РФ в пятерку самых крупных экономик мира, стало то], что у нас на протяжении длительного времени то обесценение рубля, которое мы наблюдаем, существенно опережало процесс роста цен. И эквивалентная стоимость товаров, корзины товаров, которые есть в России, они в долларовом выражении дешевели», — сказал он.

Эксперт отметил, что если посмотреть на разрыв между рыночным курсом рубля и тем расчетным паритетом или расчетным курсом, который считает Организация экономического сотрудничества и развития, то можно увидеть, что этот разрыв составляет от 30 до 40 рублей.

«Вот если нам удастся удержать рост стоимости жизни, способствовать увеличению качества и количества продаваемых товаров, предоставляемых услуг, я думаю, у нас есть все шансы на то, чтобы это место прочно удерживать и дальше», — подчеркнул Миловидов.

«Приватизация — это вопрос процедуры и доверия»
Министр экономического развития Максим Решетников — о пересмотре вверх прогноза по ВВП, зоне свободной торговли с Ираном и «карте туриста»

4 августа глава Минэкономразвития Максим Решетников, комментируя оценки Всемирного банка, отметил, что пережить воздействие санкций могла только действительно такая крепкая диверсифицированная экономика, как российская. Он также добавил, что у России есть значительная доля на многих мировых рынках и попытки изолировать страну обречены на провал.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023