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Решетников объяснил попадание РФ в пятерку самых крупных экономик мира

Решетников: диверсифицированная экономика помогла РФ остаться в топ-5 рейтинга ВБ
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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Пережить воздействие санкций могла только действительно такая крепкая диверсифицированная экономика, как российская, заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников журналистам 4 августа на пресс-подходе во время рабочей поездки в Красноярск. Так он прокомментировал оценки Всемирного банка (ВБ) по ВВП по паритету покупательной способности стран мира на конец 2022-го. Согласно им, Россия вошла в пятерку крупнейших глобальных экономик.

«Пережить такое воздействие санкций могла только действительно крепкая диверсифицированная экономика, построенная на рыночных принципах, где есть эффективные собственники, инвесторы, руководители предприятий, которые реально заботятся о развитии производств и своих работников. У России значительная доля на многих мировых рынках, и любые попытки нас «отрезать» обречены на провал. Мы слишком большие, чтобы нас изолировать, это уже очевидно всем», — сказал Решетников.

Кроме того, он подчеркнул, что президент РФ уделяет постоянно внимание к вопросам развития экономики. А также отметил постоянное нахождение баланса очень разных и сложных мер.

«Плюс позитивно влияет реальная работа на земле со стороны регионов, губернаторов», — добавил министр экономического развития РФ.

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Центробанк 31 июля опубликовал доклад о денежно-кредитной политике, в котором сообщил, что фаза восстановительного роста экономики РФ в целом завершается, и по итогам 2023 года экономика вернется на уровень 2021-го или несколько превысит его.

Доцент кафедры политической экономии экономического факультета РУДН Максим Чирков 1 августа рассказал «Известиям», что экономическому росту будут способствовать фундаментальные факторы, среди которых конкурентоспособность российской экономики.

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