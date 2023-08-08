Школьница в Москве скончалась от передозировки наркотиками

В Москве 15-летняя школьница умерла от передозировки наркотиками. По данным источника «Известий», инцидент произошел 6 августа.



«Девушка 5 августа отдыхала с друзьями. Подростки употребляли наркотические вещества», — рассказал собеседник.



После этого школьнице стало плохо. Она была доставлена в больницу, где ее забрали в реанимацию. Там она позже скончалась.



На данный момент сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по данному делу для выяснения более точных обстоятельств.

Ранее, 24 мая, сообщалось о смерти 18-летней девушки из-за наркотиков. Согласно версии следствия, девушка также скончалась от передозировки запрещенными веществами.