В Москве 18-летняя студентка умерла от передозировки наркотиками

В Москве найдено тело 18-летней студентки, которая, предположительно, скончалась о передозировки наркотиками. Об этом сообщил «Известиям» источник 24 мая.

«Тело девушки 2005 года рождения нашли в квартире на Ленинском проспекте. Девушка лежала на полу возле кровати», — сообщил собеседник.

Известно, что в своем Telegram-канале студентка выкладывала видео с запрещенными веществами, публиковала провокационные кадры и вела стримы.

Подробности произошедшего выясняются.

22 апреля в Санкт-Петербурге правоохранительные органы прервали концерт российского исполнителя Scally Milano. По версиям некоторых очевидцев, выступление прервали из-за обнаруженных в туалете площадки запрещенных веществ.