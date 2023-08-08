В Подмосковье задержали мужчину за показ порно трем малолетним девочкам

В Орехово-Зуево Московской области задержан 53-летний мужчина, который показал малолетним девочкам порнографическое видео. Об этом сообщил источник «Известий» во вторник, 8 августа.

Как стало известно, инцидент произошел 4 августа. Мужчина подошел к девочкам шести, семи и восьми лет и показал развратное видео на своем телефоне, после чего начал приставать к ним.

«В настоящее время злоумышленника, потерпевших и свидетелей допрашивают следователи», – сообщил источник.

Он добавил, что сотрудники правоохранительных органов уже обыскали квартиру подозреваемого. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье о насильственных действиях сексуального характера.

Похожий случай произошел ранее в Краснодарском крае. Там 31 июля сотрудники правоохранительных органов задержали водителя школьного автобуса, подозреваемого в показе детям порно. Сообщалось, что ранее судимый за кражу 54-летний житель Армавира, устроившись водителем в школу, начал рассылать детям в мессенджеры ролики порнографического характера. Отмечалось, что в полицию обратились родители учеников.