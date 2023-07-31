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На Кубани водителя школьного автобуса заподозрили в показе детям порно

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Фото: РИА Новости/Алексей Сухоруков
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В Краснодарском крае в понедельник, 31 июля, сотрудники правоохранительных органов задержали водителя школьного автобуса, подозреваемого в показе детям порно.

«На Кубани водитель школьного автобуса показывал детям порнографию. Он задержан», — сказали «РИА Новости» в правоохранительных органах.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что судимый за кражу 54-летний житель Армавира, устроившись водителем в школу, начал рассылать детям в мессенджеры ролики порнографического характера. Отмечалось, что в полицию обратились родители учеников.

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Ранее, 21 июля, источник «Известий» сообщил, что третьеклассница смогла сбежать от педофила, который схватил ее на улице в городе Светлограде Ставропольского края. Он потащил ее к заброшенному дому, но девочка перехитрила мужчину и убежала домой. Родители ребенка обратились в полицию, преступника задержали. Он оказался ранее судимым за изнасилования и мелкую коррупцию. В отношении него возбудили еще одно уголовное дело.

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