Новый очаг АЧС установили в Приморском крае

В Приморском крае выявлен новый очаг вируса африканской чумы свиней (АЧС). Его ДНК обнаружили в образцах крови 14 живых свиней и в материале, который был получен от двух умерших животных в селе Борисовка Уссурийского городского округа.

Как сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на Приморское межрегиональное управление Россельхознадзора, государственная ветеринарная инспекция края ввела ограничения, которые должны препятствовать распространению заболевания. Инспекторы управления участвуют в работе круглосуточных КПП, установленных на границах эпизоотического очага.

Также специалисты проводят проверки личных подсобных хозяйств вблизи очага, ведут учет свиней, проводят анализ животноводческой продукции, в том числе той, что поступает из других регионов.

Ранее, 8 августа, сообщалось, что в Ростовской области выявили очаг АЧС. Специалисты получили положительный результат на АЧС во время исследования трупов домашних свиней из личного подсобного хозяйства.