Очаг АЧС выявили в Ростовской области

В Ростовской области выявили очаг африканской чумы свиней (АЧС). Об этом в понедельник, 7 августа, сообщили в управлении Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия.

Специалисты получили положительный результат на АЧС во время исследования трупов домашних свиней из личного подсобного хозяйства. Материалы брали на анализ в хуторе Броницкий Усть-Донецкого района Ростовской области, уточняет Pravda.Ru.

Проводятся необходимые мероприятия для предотвращения распространения АЧС, а также ликвидации очага, сообщает телеканал «Звезда».

В мае в пресс-службе Минобрнауки сообщили, что российские ученые разработали вакцину от АЧС. При создании вакцины против АЧС были объединены усилия профильных научных учреждений Минобрнауки, Минсельхоза и Россельхознадзора.

Как отмечает Life.ru, африканская чума свиней — высококонтагиозная вирусная болезнь свиней, характеризующаяся лихорадкой, цианозом кожи и обширным кровоизлиянием во внутренних органах. Для людей болезнь опасности не несет.