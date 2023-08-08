Мэра Димитровграда задержали со стрельбой

В Ульяновской области сотрудники правоохранительных органов задержали мэра Димитровграда Андрея Большакова. Как рассказал 8 августа источник «Известий», мужчину задержали со стрельбой.

Когда утром чиновник приехал на работу в мэрию, на парковке его встретили следователи. Большаков закрылся в машине и оказал сопротивление силовикам.

При обыске в машине у главы города было найдено, по предварительным данным, более 1 млн рублей. Точная сумма предполагаемой взятки устанавливается.

Сейчас на рабочем месте мэра работают силовики.

Ранее, 21 июля, источник «Известий» сообщил о задержании бывшего вице-губернатора Белгородской области Константина Полежаева за получение взятки в особо крупном размере. В отношении него было возбуждено уголовное дело. Позднее, 22 июля, он признал вину, а суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста.