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Экс-замглавы Белгородской области поместили под домашний арест

СК: экс-замглавы Белгородской области Полежаев признал вину во взяточничестве
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Фото: РИА Новости/Владимир Корнев
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Бывшему замгубернатора Белгородской области Константину Полежаеву предъявлено обвинение во взяточничестве, вину он признал. Об этом 22 июля сообщает региональный главк Следственного комитета (СК) РФ.

Полежаеву предъявили обвинение в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 6 ст. 290 УК РФ («Получение должностным лицом взятки в особо крупном размере»).

«Вину в предъявленном обвинении он признал в полном объеме, дал признательные показания. <...> Постановлением Свердловского районного суда города Белгорода 22 июля 2023 года <...> избрана мера пресечения в виде домашнего ареста», — сказано в сообщении в Telegram-канале ведомства.

По данным следствия, обвиняемый, замещая должность заместителя губернатора Белгородской области, получил от директора одной из строительных компаний региона в качестве вознаграждения две иномарки премиум-класса общей стоимостью свыше 17 млн рублей за оказание содействия в приемке работ в сфере жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ).

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Бывшего вице-губернатора Белгородской области Константина Полежаева задержали 21 июля, сообщал источник «Известий». Позже стало известно, что в отношении него возбудили уголовное дело о взятках.

Чиновник был назначен замгубернатора Белгородской области в январе 2019 года и стал руководителем департамента по ЖКХ. До этого, с 2015 по 2019 год, он являлся главой администрации Белгорода.

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