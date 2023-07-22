Экс-замглавы Белгородской области поместили под домашний арест
Бывшему замгубернатора Белгородской области Константину Полежаеву предъявлено обвинение во взяточничестве, вину он признал. Об этом 22 июля сообщает региональный главк Следственного комитета (СК) РФ.
Полежаеву предъявили обвинение в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 6 ст. 290 УК РФ («Получение должностным лицом взятки в особо крупном размере»).
«Вину в предъявленном обвинении он признал в полном объеме, дал признательные показания. <...> Постановлением Свердловского районного суда города Белгорода 22 июля 2023 года <...> избрана мера пресечения в виде домашнего ареста», — сказано в сообщении в Telegram-канале ведомства.
По данным следствия, обвиняемый, замещая должность заместителя губернатора Белгородской области, получил от директора одной из строительных компаний региона в качестве вознаграждения две иномарки премиум-класса общей стоимостью свыше 17 млн рублей за оказание содействия в приемке работ в сфере жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ).
Бывшего вице-губернатора Белгородской области Константина Полежаева задержали 21 июля, сообщал источник «Известий». Позже стало известно, что в отношении него возбудили уголовное дело о взятках.
Чиновник был назначен замгубернатора Белгородской области в январе 2019 года и стал руководителем департамента по ЖКХ. До этого, с 2015 по 2019 год, он являлся главой администрации Белгорода.