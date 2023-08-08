В ЦИК РФ спрогнозировали уровень явки на онлайн-голосование свыше 90%

Уровень явки голосующих через систему дистанционного электронного голосования (ДЭГ) традиционно составляет более 90%, на выборах в сентябре 2023 года этот показатель также будет превышен, считает член Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России Антон Лопатин.

«Для того чтобы проголосовать дистанционно, необходимо зайти в личный кабинет на «Госуслугах» и подать заявление. Дальше технология сопоставляет регистр избирателей и учетную запись гражданина на портале «Госуслуги». Только после этого избиратель получает возможность голосовать дистанционно. Второй этап — это в дни выборов получить электронный бюллетень и проголосовать. Первый этап занимает, может, больше времени, чем само голосование. Поэтому тот, кто эту процедуру проходит, как правило, всегда голосует», — заявил «Известиям» Лопатин.

Избиратели на данный момент подали более 400 тыс. заявлений через «Госуслуги» для участия в онлайн-голосовании. Наиболее активны граждане в тех субъектах РФ, где ДЭГ будет применяться впервые.

Так, в Московской области подано более 200 тыс. заявлений, в Алтайском крае — порядка 58 тыс., в Воронежской области — примерно 21 тыс. В Липецкой и Новосибирской областях речь идет о порядка 12 тыс. заявлений, уточнил Лопатин.

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Осознанные выборы: явка на онлайн-голосование превысит 90%