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Семьям могут компенсировать 30% расходов на аренду жилья

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштерм
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Семейные пары любого возраста, которые проживают в официальном браке более трех лет, смогут получать субсидию на аренду жилья — до 30%. Такую инициативу в правительство РФ направили крупные риелторские компании.

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Компенсировать плату за съемное жилье будет можно за счет возврата ранее оплаченного подоходного налога или изменения размера налоговой ставки для семей на время аренды жилья, говорится в обращении федеральной компании «Этажи», с которым ознакомились «Известия».

Письмо поступило в аппарат правительства РФ, сообщили «Известиям» в пресс-службе кабмина. Идею поддерживают в «Народном фронте».

Налоговые вычеты по аренде жилья для семейных пар — это прежде всего мера стимулирования рождаемости, сказал аналитик «Народного фронта» Павел Склянчук.

«Молодые семьи могут позволить себе съехать от родителей, для других повысится трудовая мобильность за счет близости к месту работы», — считает он.

Также эксперт отметил, что уменьшение расходов на аренду квартиры позволит быстрее накопить на ипотеку и поддержит спрос на строительство нового жилья. То есть мера способна оказать положительное влияние и на рынок новостроек, отметила заместитель директора по продажам ГК «Гранель» Элина Ханнанова.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Брачные перспективы: семьям могут компенсировать 30% расходов на аренду жилья

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